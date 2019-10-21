قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد بن عبدالكريم الخليفي إن توقعات المؤسسة بالنسبة لنمو الاقتصاد السعودي تتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي. وأشار في تصريحات إلى تلفزيون (العربية)، إلى أن صندوق النقد الدولي يبني توقعاته للاقتصاد السعودي على الإنتاج النفطي، أما بالنسبة للمؤسسة فإنها تعتمد أيضا بشكل كبير في توقعاتها على القطاع النفطي، ولكن تراقب القطاع غير النفطي ونمو القطاع الخاص.وأضاف أن معظم المؤشرات إيجابية، خصوصا بالنسبة لاستهلاك القطاع الخاص وتكوين رأس المال الثابت والكتلة النقدية والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الإقراض العقاري.وفيما يتعلق بالبنوك وتأثرها بتعديلات أسعار الفائدة، أكد الخليفي أن البنوك في السعودية تتمتع بسيولة عالية وجودة في القروض وربحية عالية، مشيرا إلى أن التأثير لن يكون كبيرا.وردا على إمكانية استمرار معدل التضخم في النطاق السالب، أوضح أن بقاء مؤشر التضخم في النطاق السالب يعود إلى مجموعة الإيجارات التي تمثل نحو 22% من إجمالي المؤشر، متوقعا أن يتلاشى ذلك خلال العام القادم.وحول اكتتاب «أرامكو»، أكد الخليفي أن المؤسسة في مرحلة الاستعداد للطرح وفي نقاش مستمر مع البنوك، مبينا أن النقاش سيستمر حتى الإعلان عن نشرة الإصدار وبعدها يتم تحديد المعطيات بالنسبة للبنوك.وأوضح محافظ «ساما» أن الودائع لدى القطاع المصرفي كافية لتمويل طرح «أرامكو» ولكن ذلك يعتمد على نشرة الإصدار.يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع بشكل طفيف بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 0.5%، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 642.8 مليار ريال مقارنة بـ639.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.9% بنهاية الربع الثاني 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ليصل إلى 368.4 مليار ريال.الناتج المحليارتفع 0.5%لتصل إلى 642.8 مليارغير النفطي ارتفع 2.9%ليصل إلى 368.4 مليار