كشفت وزارة الإسكان أن الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء للدورة الثانية في مكة المكرمة، تنتهي في 22 ربيع الأول 1441، أي بعد 30 يوماً.وقالت: تم اكتمال تطوير أرض في مدينة جدة من قبل مالكها بمساحة مليون متر مربع، إذ ستوفر أكثر من 1700 قطعة أرض، كما تم اكتمال تطوير أرض في مدينة الرياض من قبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، وستوفر أكثر من 1750 قطعة أرض. ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف رسوم الأراضي البيضاء بتطوير الأراضي الخام داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية المستهدفة.يشار إلى أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بدأ في 8 يونيو 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة. وكانت الوزارة قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة لعام 1440/‏1441.ودعت الوزارة المكلفين في مدينة مكة المكرمة للإطلاع على الرسوم المقررة عليهم، والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار.وأوضحت الوزارة أن عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد يترتب عليها فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.