جرة قلم
الانقسامات الأهلاوية وجدل المستشار
الاثنين / 22 / صفر / 1441 هـ
الاثنين 21 أكتوبر 2019 00:36
كما لا أجرؤ على انتقاد فترة الرمز فهي الفترة الذهبية التي لو تزامن دعمها وقوتها مع فترة دعم الهيئة لحصد الذهب. ولكني أقف عند مستوى الأهلي الآن، والأسماء التي انضمت في هذا الوقت تحديدا، وأسأل: هل الخلاف ولّد التنافس، وهل التنافس قدم لنا كل هذا؟
فهذا الأهلي الذي نريد، إصرار إداري، وإصرار فني، ولاعبون مقاتلون.
الآن نقول للإدارة بكل مستوياتها اتفقتم مرة واختلفتم مرة، والنتيجة تنافس على تقديم الأفضل «فكفيتم ووفيتم»، ولا ينتظر منكم أحد أكثر من ذلك، لأن النتيجة النهائية بيد الله، والتوفيق والبطولات ربانية، والاجتهاد بيد القائمين على النادي.
أسماء في الفريق لم نعهدها من قبل، وتشكيلة منحت الفرصة للأفضل، وبقي المتخاذلون خارج المستطيل الأخضر.
لم يأت صالح المحمدي بفانوس سحري لإظهار الفريق بهذا الشكل، ولكنها التشكيلة التي ظل مدرج الأهلي ينادي بها في كل مرة نجني فيها الإخفاق، واستطاع توظيفها بشكل رائع، ونتمنى أن لا نقع في فخ الأجنبي بعد تجربة المحمدي المثالية، ونتمنى أن يواصل جروس هذا الإبداع، خاصة وأنه يمتلك كتيبة قوية، لم يعهدها الأهلي من قبل.
فاصلةالزين غالي لكن الأزين أغلى
ولكل شراي بضاعة وسوقي.
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