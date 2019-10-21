استقبلت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان الرحالة «جوان» من السويد، الذي يعتبر السائح الأول الذي يصل الداير بتأشيرة سياحية بعد إقرار صدورها.

وانطلقت الجولة في قرية خاشر الأثرية التى يعود عمرها لأكثر من ألف عام وشملت مزارع البن بالقرية وزيارة قلعة الثاهر المعروفة بتصميمها الفريد من نوعة السكني والحربي والبوابة الشهيرة للقرية وقرية الدفين التى يوجد بها اقدم مسجد في محافظة الداير.

كما شملت الجولة التي استمرت لمدة يومين قلعة العنقة ومثرارة وحفنه وهي قرى أثرية ومزارع البن بالغمرة، واستمع إلى شرح عن طبيعة البناء القديم وطريقة الزراعة في المدرجات وأهم المحاصيل التي تنتجها المحافظة بعد زراعة البن.

وأبدى الرحالة جوان لـ«عكاظ» انبهاره بالفن المعماري القديم للحصون والقرى الاثرية وكيفية زراعة البن. وذكر أنه لم يجد في رحلاته حصونا أثرية بهذه الكثافة في منطقة واحدة، مبديا سعادته بارتداء اللبس التراثي للمحافظة.

وختم جولته بزيارة لمتحف طلان حيث استمع لشرح عن المقتنيات في المتحف الأول من نوعة في المنطقة، والذي يتميز بأكثر من 5 آلاف قطعة أثرية. والتقط عدة صور مع بعض الآثار النادرة، مؤكداً أن هذه الزيارة ستبقى في ذاكرته طويلاً.