أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالأمسيات الشعرية الخاصة في موسم الرياض مساء اليوم (الأحد)، بمناسبة الأمسية الشعرية الثالثة التي سيحييها الشاعر خالد المريخي، والمنشد عبدالعزيز اليامي، يوم غدٍ (الاثنين) في «البوليفارد». وأدار المؤتمر الصحفي رئيس اللجنة الإعلامية هاني الشحيتان، الذي رحب في كلمته بالحضور، معلناً أن الأمسيات الشعرية سيشارك فيها كل من؛ الشاعر خالد المريخي، والمنشد عبدالعزيز اليامي. وأضاف: «شكراً لخالد المريخي الذي يصنع لنا محفلاً شعرياً، 20 عاماً منذ أن بدأ وهو نجم وما زال يحافظ على نجوميته، وأرى تطبيقاً حقيقياً لما درسته في الجامعة عن الإعلام عندما أشاهد خالد المريخي وهو يحافظ على نجوميته». من جانبه، قال المريخي: «كنت في بداياتي أميل للشعر العاطفي، وفي الفترة الأخيرة أصبحت أحب الشعر الذي يقدم رسالة هادفه، وآخر خمس سنوات أصبح إنتاجي يتضمن رسائل هادفة للمجتمع». وفي مداخلته، شكر رئيس الأندية الأدبية السابق محمد عابس، هيئة الترفيه، مؤكداً أن خالد المريخي يُعد ظاهرة شعرية، متسائلاً عن سبب اعتزاله القصائد الغنائية. وفي رده على المداخلة، قال المريخي: «الموضوع كان قبل خمسة أشهر، في رمضان تحديداً، وخلال تواجدي في الحرم شعرت بأن هناك شيئاً يقول لي هذا آخر شيء لك، لذلك قررت الاعتزال». وأضاف المريخي: «أحرص على تقديم قصائد حصرية، والأمسية الحالية أعتبرها متكاملة من حيث التسويق، وأشكر القائمين عليها». بدوره، شكر المنشد عبدالعزيز اليامي هيئة الترفيه على الأمسية، وكذلك الحضور. وقال: «الشاعر والمنشد مكملان لبعضهما.. وأنا حريص على النص الجيد واللحن».