عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعه الدوري اليوم (الأحد) برئاسة محمد المنيع، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع تعيين خالد الرشيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وعبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وسعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.وجرت كافة التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس.كما تقدم الاتحاد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للناشئين 2023.وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول.