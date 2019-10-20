أقرت الجهات المنظمة لموسم الرياض غرامات مالية بقيمة 500-1000 ريال على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها. وقالت في بيان نشرته عبر حساب الموسم في تويتر: «بحسب لائحة الذوق العام، وحرصا منا على نظافة كافة مناطق موسم الرياض، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى 1000 ريال سعودي». كما نشر الحساب جدولا لتصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامة المحددة لكل منها. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو أظهر رمي مخلفات وقوارير مياه في النافورة الراقصة، واستنكر رواد مواقع التواصل هذا التصرف وطالبوا بأقصى العقوبات على المخالفين.