توصلت دراسة أسكتلندية حديثة إلى أن شرب الماء يروي العطش، لكنه لا يكفي لحصول الجسم على السوائل التي يحتاجها، فيما جاء الحليب خالي الدسم كمصدر أول للترطيب. ودرس فريق من جامعة سانت أندروز في أسكتلندا استجابة الجسم لعدة مشروبات لمعرفة أيهما أكثر ترطيبات للجسم في مواجهة الجفاف. وحسب النتائج التي نشرت في «أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن»، تبين أن الحليب خالي الدسم هو الأكثر ترطيبا، يليه محلول الترطيب من الجفاف الذي يسببه الإسهال، ثم الحليب الكامل الدسم في المرتبة الثالثة. وعلل الباحثون صدارة «خالي الدسم» لاحتوائه على سكر اللاكتوز والبروتين والدهون وبعض الصوديوم، وهي توليفة تساعد على سرعة امتصاص الجسم لسوائل الحليب، إذ يعمل الصوديوم كإسفنجة تحول دون خسارة السوائل عن طريق البول. فيما يحوي محلول الجفاف «الثاني في الترتيب» فيحوي صوديوم وسكر وبوتاسيوم وهي توليفة تسرّع امتصاص الجسم للسوائل وتحبسها داخله.سوائل تواجه جفاف الجسم:الحليب خالي الدسممحلول الجفافالحليب كامل الدسمعصير البرتقالالشاي الباردالمياه الصحية