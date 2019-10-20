قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن للساونا العديد من المزايا الصحية للجسم، وتعتبر متعة للنفس أيضاً، إذ تساعد على محاربة التوتر النفسي، والشعور بالاسترخاء.وأوضح المركز الألماني أن حمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الدورة الدموية، وتمثل تدريبا جيدا لجهاز القلب الوعائي، وتساعد على تنظيف البشرة من البثور، والشوائب، وتسهم في تجديد خلايا البشرة.وبحسب قناة «24»، تساعد حمامات الساونا أيضاً على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية، وتعد مفيدة أيضاً للمرأة أثناء الدورة الشهرية، إذ ترخي عضلات الرحم وتحد من آلام الحيض.لذلك ينصح المركز بزيارة حمامات الساونا بانتظام إذا لم توجد موانع طبية مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ودوالي الساقين، ومرض الجلد المعروف باسم «الوردية» Rosacea، ونوبات الربو الحادة.