تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات 2020 رسمياً، التي ستقام في تركمانستان. وجاء تأهل الأخضر بعد تعادله أمس (الأحد) مع نظيره المنتخب العماني بنتيجة 4-4 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة خليفة بالمنامة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا. وسجلت أهداف منتخبنا الوطني عن طريق كل من جوهر جماح (هدفين)، وعبدالإله العتيبي، ومحسن فقيهي.وبدأ مدرب المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات الإسباني لويس فونسيكا بتشكيلة مكونة من عبدالله الشمري، وعمر الدبل، وجوهر جماح، ونواف العروان، وعبدالإله العتيبي. وظهر الأخضر خلال اللقاء بمستوى عال استحق من خلاله الفوز بالمستوى والنتيجة والتأهل إلى النهائيات الآسيوية القادمة، حاصداً البطاقة الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا بعد أن جمع 4 نقاط.