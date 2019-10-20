أكّدت شركة أرامكو السعودية أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق».

وقالت «أرامكو» لـ«فرانس برس» في رد مكتوب على سؤال حول عملية التأجيل، إنّ الشركة «تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين حول جهوزية النشاطات المرتبطة بالاكتتاب».

وأضاف بيان مقتضب «الشركة جاهزة والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق وقرار المساهمين».

ويشكل طرح أسهم الشركة السعودية للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميّان أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جدا جدا».