لم يكن الفن يوماً بمعزل عن السياسة، فكما أن الأوضاع السياسية تلامس هموم الشعوب، فالفن يعزف على أوتار هذه الهموم، ويبوح بها موزونة كقصيدة مُغنّاة بأعذب الألحان.

هذا ما جسده المطرب اللبناني الفنان راغب علامة، إذ واكب الانتفاضة اللبنانية الشعبية التي بدأت منذ يومين، ضد سياسات الحكومة والأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعانيها الشعب اللبناني، إذ غرد علامة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) قائلا: «السياسات الغبية التي مارسها أهل الحكم على عامة الشعب على مدى عقود زرعت الحقد في قلب الشعب المظلوم والمسروق والمهدور حقه».

وأضاف علامة في تغريدته: «عندما تسمع تعابير الناس الموجوعة على شاشات التلفزة تتأكد بأن القناع قد سقط وأن الطبقة الحاكمة سوف تدفع ثمن سياساتها الغبية».