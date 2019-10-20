رأَس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم (الأحد)، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود المرحلة الثانية من خطة تأمين وضمان سلامة المواطنين والمواطنات السعوديين، الموجودين في الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى آليات وسُبُل إجلائهم في حال استدعت تطوّرات الأحداث اللبنانية ذلك.

وتوجّه السفير بخاري بالشكر إلى مديري المكاتب والملحقيات وأركان السفارة، على الجهود الخيّرة والتعاون، ما أسفر عن نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، متمنياً المزيد من العمل والصبر في سبيل مرور هذه المدة، التي يخوضها اللبنانيون بخير، ودون أي أضرار تُذكر.

كما أعرب عن شكره للجهات اللبنانية المعنية، وخصوصاً القوى الأمنية، التي ساعدت في نجاح المرحلة الأولى، آملاً للبنان دوام الأمن والاستقرار.