واصلت صحة مكة المكرمة حملتها التوعوية للكشف عن سرطان الثدي «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن»، التي أطلقتها في شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الشهر العالمي لمكافحة المرض، بالتعاون مع إدارة نادي الوحدة، حيث فعلت الحملة مساء أمس (السبت) في المواجهة التي جمعت فريقي الوحدة بضيفه الاتحاد ضمن الجولة السابعة من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الفعالية، هي ضمن العديد من الفعاليات التي أقيمت بالشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها نادي الوحدة الذي رحب بهذه الشراكة، إيماناً منهم بالدور المهم الذي تلعبه الرياضة في بناء جسد الإنسان وتعزير صحته، ورفع مستوى الوعي لدي الفرد وتثقيفه بتعميق المفاهيم الصحية، التي تحد من الوقوع في الأمراض وتجنبه الإصابة بالأوبئة.

وبينت أن فريق الصحة وزع على الحضور خارج الملعب وداخل المدرجات الخاصة بالعوائل، أكثر من 5000 منشور وعدد من نماذج الإحالات لمستشفيات مكة المكرمة للراغبات في الكشف للفئات العمرية المستهدفة، إضافة إلى شرح أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال الركن الخاص بالتوعية في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة، والذي جاء متزامناً للفعاليات المصاحبة للمباراة بتنظيم من إدارة التسويق والمناسبات لنادي الوحدة الرياضي.

وتم عرض البرنامج التوعوي وشعار الحملة على الشاشات الإلكترونية في الملعب، وتوشح لاعبو الفريقين بشعار الحملة الوردي عند انطلاق المباراة، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.