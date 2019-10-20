أعلنت شركة «إتقان العقارية» فرصة استثمارية جديدة في السوق العقارية، تعد هي الأندر والأكثر إقبالاً؛ لموقعها المميز في أشرف البقاع في العالم، حيث يقع مشروع «أرض السلام» في مكة المكرمة بالششة بين طريق الملك فيصل وطريق الأمير ماجد.

وتعد «أرض السلام» منطقة مركزية حديثة، تحقق نجاحا استثماريا فريدا يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فقربها من المسجد الحرام ومن مشعر منى بمسافة فارقة تبلغ كيلو متر واحد فقط، يضفي قيمة استثمارية كبيرة، وخصوصا في موسم الحج، حيث تتسع أرض السلام لاستقبال أكثر من 150 ألف حاج ومعتمر سنوياً، حيث تستهدف المملكة وصول 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقاً جديدة فى السوق العقارية الخدمية، فالقيمة التأجيرية لإسكان الحاج تتساوى مع الأراضي المجاورة للحرم، كما يضم مشروع «أرض السلام» 26 برجا سكنيا وتجاريا مرخصا له بـ35 طابقا، وتفوق النسبة الربحية لها 20%، إذ تعتبر أعلى نسبة عقارية بالمنطقة.

ويقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى «السلام2» تقع على مساحة 32.165.97 م2، والثانية «السلام3» تقع على مساحة 40.856.52 م2.

وأكد المدير العام لشركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد أن هذا المشروع يأتى ضمن نجاحات شركة إتقان المتتالية في مجال التسويق العقاري، مشيرا إلى أن مشروع «أرض السلام» يتمتع بالكثير من المميزات، فهو يقع في مدينة مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين، وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، بما تمثله من أهمية في شتى الأصعدة التجارية والاجتماعية والتنموية، مضيفا أن مكة المكرمة تعتبر أفضل مدينة للاستثمار العقاري في المملكة إن لم يكن في العالم، وينسب الخبراء أسباب ذلك لعدة عوامل منها الطلب المتزايد والمستمر على العقار في مكة المكرمة، حيث إنها وجهة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم، ويشد إليها الرحال ملايين البشر سنوياً من كل بقاع الأرض، ما يجعل فرص الاستثمار فيها متعددة وذات جدوى عالية، وتضمن هذه الحركة المستمرة دوام السيولة المالية وعدم تأثرها بالأزمات العالمية.

وبين الرشيد أن مكة المكرمة تشهد خلال هذه الفترة تحديداً نشاطاً عقارياً واسعاً، وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع والاستثمارات العقارية فيها، بسبب الاهتمام الكبير الذي يوليه ولاة الأمر لهذه المنطقة على وجه الخصوص، ويعود الفضل لله ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبدعم مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الذين يدعمون المشاريع التنموية في المنطقة بما يواكب رؤية 2030، مشيراً إلى أن شركة «إتقان» العقارية نجحت بتوفيق الله في تسويق أكبر المشاريع السكنية والاستثمارية بالمملكة «ونتطلع إلى مزيد من النجاحات والازدهار لمملكتنا الحبيبة».