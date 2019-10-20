أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عن شكره للقيادة السعودية حول التوافق السعودي - الكويتي على معاودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين البلدين.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم (الأحد): إذا كان هناك من تعليق على موضوع المنطقة المقسومة، فهو الحمد لله والشكر، وهكذا تحل الأمور بين الأشقاء، والحمد لله أن هذا الأمر تم كما يجب أن يتم بيننا وبين الشقيقة المملكة العربية السعودية.

وذكر الغانم أن «هذا الموضوع انتهى بالطريقة التي يجب أن ينتهي بها بين دولتين جارتين شقيقتين علاقتهما ببعض علاقة مميزة لا يوجد لها مثيل في العالم أجمع»، معربا عن شكره للطرفين على حل هذا الموضوع بهذا الشكل.

وأضاف: الدور الذي قمت به في تقريب وجهات النظر وحسم الأمر واجب واستحقاق علي، كل الشكر والتقدير للإخوان الأفاضل في السلطة التنفيذية ووزارة الخارجية وكل من شارك في إنهاء هذا الملف وطيه إلى الأبد.