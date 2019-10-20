دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المبادرة الرقمیة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكین الكفاءات وحصولھم على الفرص الوظیفیة المناسبة لھم، إضافة إلى المواءمة بین متطلبات سوق العمل السعودي والمھارات الرقمية التي یكتسبھا الشباب ذوو الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها «إعداد البرامج والخطط التي تھدف إلى تأھیل الكفاءات وربطھم بالفرص الوظیفیة الملائمة رقمياً، تعزیز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حملات توعویة مع القطاع الخاص لتمكین الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المھني، إعداد الدراسات والإحصاءات والتقاریر عن سوق العمل السعودي التي بدورھا تساھم بخلق الفرص الوظیفیة المناسبة، فھم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدریبیة لتأھیل الكفاءات، رسم المسار الوظیفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السیرة الذاتیة إلى الدخول بسوق العمل، تقدیم تقاریر دوریة بمؤشرات توضح نسبة التوظیف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، إضافة إلى متابعة الأداء المھني، تثقیف الكفاءات بالقوانین واللوائح الأساسیة الخاصة بسوق العمل».

فيما حُدد البرنامج العلمي في «تقییم الذات وتحدید المسارات الوظیفیة الملائمة، فھم القوانین واللوائح الأساسیة، إعداد المسار الوظیفي، بناء السیرة الذاتیة الرقمیة، أساسیات المقابلة الوظیفیة، كیفیة البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظیفة والاستمراریة، تطویر المھارات للوظائف القیادیة، النصائح من الخبراء التي تسھم برفع الأداء الوظیفي».

وتتلخص مھمات وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات في هذه الشراكة على منصة «لینكدإن» بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنیة المعلومات، الترتیب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنیة المعلومات، تدشین منصة «وظیفتي بھمتي» وربطھا بالصفحة المؤسسیة الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات.

أما مھمات ھیئة رعایة الأشخاص ذوي الإعاقة فتنحصر في تزوید «لینكدإن» بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتیب اللوجیستي لعقد الدورات، التنسیق مع وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة لتزوید «لینكدإن» بإحصاءات وأنظمة سوق العمل السعودي.