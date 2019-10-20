احتضن مركز جمعية الأطفال المعوقين بالرياض دورة تدريبية نوعية، بعنوان: «مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي»، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب.

واستمرت فعاليات الدورة 3 أيام، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرسميين والإعلاميين الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، عقب ختام الدورة، أن الجمعية تولي مسار التدريب المتخصص أهمية قصوى، في إطار دورها الوطني الذي يستهدف تطوير قدرات الكفاءات الوطنية ذات العلاقة، وتنظم في هذا الصدد منظومة من الدورات وورش العمل التدريبية، مؤكداً أهمية الدورة ومردودها العملي، منوهاً بالجهات المنظمة وحرصها على تعزيز التواصل مع الجمعية.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن مركز الملك فهد يقوم بدور حيوي في هذا المجال وفق منظومة متكاملة من خطط التطوير التي تتبناها الجمعية خلال هذه المرحلة، بهدف رفع كفاءة الأداء في العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

يذكر أن الدورة قدّمها كل من الإعلامي خالد العقيلي، والمهندس هاني الغفيلي، والمذيع السعودي عادل أبو حيمد، إضافة إلى استضافة عدد من الأسماء التي تحمل خبرات عالية في هذا المجال، حيث تم استضافة وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام الدكتور رجاء الله السلمي، والإعلامي أحمد الفهيد للحديث عن كاريزما الحضور الإعلامي، والمتحدث باسم هيئة حقوق الملكية الفكرية محمد الحسن، وأدار حوارات الضيوف الإعلامي محمد الوهيبي.

يذكر أن دورة «مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي» تعد أول دورة من نوعها على مستوى المملكة لتأهيل كوادر إعلامية متمكنة في مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي، ومخاطبة الجماهير مواكبة لرؤية 2030، وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل القيادات الشابة في شتى المجالات الإعلامية، ووظيفة المتحدث الرسمي في جميع القطاعات، من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في المجال الإعلامي والتدريب.