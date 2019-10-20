تحتضن جامعة الجوف (الأربعاء) القادم، اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية لشؤون الطالبات، تحت عنوان «الخطط الإستراتيجية في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات» برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، في مجمع كليات البنات بسكاكا.

ويتناول اللقاء 3 محاور: وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات والتخطيط الإستراتيجي، تستعرضها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة أسماء المويشير، ومحور واقع التخطيط الإستراتيجي في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات وتجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة جازان، تتناولها وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة زكرى، وتجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة بيشة تناقشها وكيلة جامعة بيشة الدكتورة الجوهرة الدوسري، ومحور دور الجامعات لشؤون الطالبات في تحقيق أهداف الجامعات تتناوله وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة غادة سيف.