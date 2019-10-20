أبدى الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف استعداده للدفاع عن المملكة العربية السعودية حتى الموت كونها أقدس مكان على الأرض لاحتضانها أطهر مدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة)، موضحاً أن أي مسلم صادق الانتماء لدينه يتبنى ذات الموقف.

وأكد في برنامج «سنوات الجمر وعناقيد السلام» الذي تبثه قناة «روسيا اليوم» أن العلاقة مع المملكة وثيقة جداً بحكم القواسم المشتركة بين المملكة وبين جمهورية الشيشان.

ودافع قاديروف عن المملكة ضد تهم الإرهاب التي تلصقها بها جهات معادية، لافتا إلى أن المملكة أكثر دولة تحارب الإرهاب، وهي أولى الدول تضررا منه، مشيراً إلى أن التحولات الحالية في المملكة تؤكد ذلك للعالم.

وعدّ قاديروف الإرهابيين خوارج العصر؛ كونهم تمردوا على السلطة الشرعية للبلاد في صدر الإسلام، وإثر كل حقبة تاريخية يعودون للظهور شأنهم اليوم بعد 1400 عام من نشأتهم الأولى ما يوجب التصدي لهم.