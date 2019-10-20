أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة، وذلك بديوان الرئاسة العامة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للقيادات.

وأكد السند أن الرئاسة العامة حققت إنجازات ومبادرات رائعة ومميزة في مجال التحول التقني ونقل الخدمات إلى الفضاء الإلكتروني، وهي تتوج اليوم هذا التقدم بتدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني في الرئاسة العامة، وذلك استجابة للتوجيه السامي الذي يحث الأجهزة الحكومية على التحول الإلكتروني.

من جهته، كشف مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة الدكتور عبدالمجيد بن محمد الوعلان أن بوابة الرئاسة الإلكترونية ستقدم 6 خدمات جديدة و3 خدمات مطورة، تسهل أداء الموظفين، وتسهم في تقليل الإجراءات وتبسيطها، تحقيقاً لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية الوظيفية، حيث جرى اعتماد الخدمات بعد رصد وتحليل للبيئة التقنية واقتراح التحسينات اللازمة لمواكبة التسارع التقني وتقديم أفضل الحلول التقنية.

يذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد في مجال التقنية، بمتابعة واهتمام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في هذا المجال.