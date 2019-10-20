دعت سفارة المملكة العربية السعودية في عاصمة الجمهورية التشيلية (سانتياغو)، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والاحتجاجات، وذلك نظرا إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشتهدها الجمهورية التشيلية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين.

وطالبت السفارة جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بالتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة في سانتياغو (0056224708541)، رقم شؤون السعوديين (0056940702130)، الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334).