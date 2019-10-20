من الممكن أن تكون العلامات التجارية للشركات من عوامل نجاحها، خصوصا أنها تؤثر في قرارات المستهلكين الشرائية، وقد أصدرت إحدى الشركات الاستشارية التسويقية والمتخصصة في العلامات التجارية وإدارة العلامات التجارية، تقريرها السنوي لعام 2019، الذي يرتب الشركات من حيث قيمة علامتها التجارية.

وأظهر التقرير العديد من المفاجآت، وهي خروج شركة «فيسبوك» من قائمة أغلى 10 علامات تجارية في العالم، كما كانت قيمة العلامة التجارية لشركة «تويوتا» أغلى من «مرسيدس».

واعتمدت الشركة في تقييمها على 3 عوامل، وهي: مدى إيجابية صورة العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، وما القيمة التي تضيفها العلامة التجارية نفسها للشركة، وما هي الخطط الموضوعة لتطوير العلامة التجارية في المستقبل.

وبعد ذلك، جرى حساب «العائد المالي الإجمالي من العلامة التجارية على مستثمري الشركة أو الربح الاقتصادي»، بجانب قدرة العلامة التجارية على خلق الولاء لدى المستهلكين، وبالتالي ضمان طلب وربحية مستدامة في المستقبل.

وكانت في صدارة القائمة الشركات التكنولوجية مثل «آبل» و«قوقل» و«أمازون»، فيما كانت علامات تجارية أخرى مثل «سبوتيفي»، و«هارلي ديفنسون» أقل تفضيلا لدى المستهلكين.

وتراجعت قيمة العلامة التجارية «فيسبوك» من المرتبة العاشرة العام الماضي إلى المرتبة الرابعة عشرة هذا العام، فيما حلت شركة «نيكي» في المرتبة السادسة عشرة، وجاءت العلامة التجارية «آبل» في صدارة القائمة بقيمة بلغت 234.2 مليون دولار، فيما حلت «قوقل» في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 167.7 مليون دولار، تلتها «أمازون» بقيمة بلغت 125 مليون دولار.

وجاءت شركة «مايكروسوفت» في المرتبة الرابعة وبلغت قيمة علامتها التجارية 108.8 مليون دولار، ثم «كوكاكولا» بقيمة 63.4 مليون دولار، ثم «سامسونغ» بقيمة 61 مليون دولار، وجاءت «تويوتا» في المرتبة السابعة بقيمة 56.2 مليون دولار، ثم «مرسيديس» بقيمة 50.8 مليون دولار، و«ماكدونالدز» في المرتبة التاسعة بقيمة 44.53 مليون دولار، وحلت «ديزني» في المرتبة العاشرة بقيمة 44.3 مليون دولار.