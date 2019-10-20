شدّد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على الحرص على اختيار المنتج الذي يحمل المؤشر الأخضر على بطاقة «كفاءة»، التي تتصدر الأجهزة الكهربائية «أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة»، إضافة إلى السيارات والإطارات، إذ إنها المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود. وأوصى «كفاءة» المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة البطاقة عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضِعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.ويسعى المركز إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات. وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة «بدلناها.. اختر لونك» التي ينظمها المركزالسعودي لكفاءة الطاقة، المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الإنارة أو المركبات وإطاراتها؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.