توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريق ريغاغيتو من لاتفيا بلقب جولة العالم لكرة السلة 3x3، التي أقيمت بالواجهة البحرية بجدة، بعد فوزه على ليمان من صربيا بنتيجة 21-18، وحصل الفريق على جائزة 30 ألف دولار بعد تحقيقه اللقب.

وشهدت الجولة حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولومبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، ورئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الشركة المنظمة الدكتور محمد أبو الجدايل.

وكان فريق ريغاغيتو تجاوز في دور نصف نهائي فريق أوتسونوميا من اليابان بنتيجة 20-16، ونجح ليمان في الفوز على بيران من صربيا بنتيجة 21-15، كما تمكن فريق فريق جدة من الحصول على المركز السادس في الجولة، وضمن تأهله للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقا خلال العام 2019 في الجولات العالمية، حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميا في التصنيف، إذ غادر الفريق دور الثمانية أمام البطل ريغاغيتو.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا كبيرا من عدد من نجوم السلة العربية والسعودية طوال يومي البطولة الجمعة والسبت.

وكانت البطولة قد لقيت صدى كبيرا بين الجمهور السعودي، حيث ملأت الجماهير الملعب وخارجه نظير الفعاليات المصاحبة للبطولة، التي وجدت بها فرقة دانكن ديفلز البريطانية، وقصي خضر ومعن برغوث ومحمد زين.

يذكر أن البطولة ستستضيفها المملكة في العامين القادمين.