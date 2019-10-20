سجلت وزارة الصحة أمس (السبت) إصابة رجل يبلغ ٥٧ عامًا من مدينة عيون الجواء بمنطقة القصيم بفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، صنفت عدواه بحالة أولية. وبينت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة. فيما شدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور سالم أحمد لـ«عكاظ» على أهمية استمرار التوعية بكورونا، خصوصا في الأماكن العامة مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام، باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور، موضحا أن أهم عوامل الوقاية هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين بين حين وآخر.