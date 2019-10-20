توفي رجل وامرأة وطفلان من أسرة واحدة، في حادث تصادم مروع بين مركبتين مساء أمس (السبت) في المدينة المنورة على امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك.وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن فرقة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 21:48 من مساء أمس بوقوع حادث على امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين، وعلى الفور توجهت 3 فرق إسعافية إحداها عناية متقدمة إلى الموقع وعند وصول أول فرقة اتضح اشتعال المركبتين ووفاة جميع الحالات بها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة طفلين ورجل وامرأة في المركبة الأولى ورجل في المركبة الثانية.