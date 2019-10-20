عاد هداف فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، لمواصلة التهديف بعد أن عجز عن إحراز الأهداف في 4 مباريات على التوالي، فمنذ مواجهة فريق نادي ضمك في الجولة الأولى من الدوري حتى نهاية لقاء فريق الأهلي في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يحرز أي هدف، واستطاع أن يعود لمستواه المعروف أمام فريق الرائد مساء أمس، وافتتح التسجيل عند الدقيقة 19 من الشوط الأول، وكان حمدالله في وضع مميز عن مستوياته غير الجيدة في الجولات الماضية، واتضح أن وزنه كان مختلفا عن السابق بعد أن كان في فترات ماضية يجري بعض التدريبات الرياضية بتدريبات متنوعة لأجل تخفيف الوزن.