نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة، قطاع خدمات علاج الإدمان، فعالية اليوم العالمي لمكافحة العدوى، تضمن الاحتفال عدداً من المحاضرات التي تشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة في المنشآت الصحية، وتعزيز دور متخصصي مكافحة العدوى في مكافحة انتقال الأوبئة المعدية.وأوضح المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف الحارثي، أن العدوى المتعلقة بالمنشآت الصحية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مضيفاً أن غسل اليدين بالماء والصابون يقي من اكتساب العدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية، وشدد الحارثي على أن اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى الفعالة تقلل من خطر انتقال العدوى بنسبة 30%.