زار الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجا الحربي مقر كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.واستقبله مديرالشؤون القانونية الدكتور خالد الردادي والكشافة والجوالة والقادة وعدد من منسوبي الجمعية، وتعالت الصيحات والأهازيج الكشفية بحضور مدير عام شركة اترابا القابضة الدكتور فواز باشراحيل والنائب الثاني لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية طارق محمود علوي ومفوض رواد محافظة المجمعة الرائد الكشفي علي العلي ورئيس قطاع ساحل البحر الأحمر والخليج بمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني.