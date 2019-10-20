أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال جمعية المدربين السعوديين بمكة المكرمة لمدة ستة أشهر.ويضم مجلس الإدارة المؤقت كلا من علي الحلواني رئيسا، سعد الشبيلي نائبا للرئيس، سناء عبدالعزيز فرحات عضوا، عبدالرحيم بن عمر عضوا، وذكرى المسرحي عضوا.وباشر مجلس الإدارة المؤقت مهامه الموكلة إليه لتسيير أعمال الجمعية، ومتابعة ما للجمعية من حقوق لدى الغير، واستكمال الإجراءات اللازمة لقبول أعضاء جدد بعضوية الجمعية العمومية، وترشيح أعضاء عاملين لعضوية مجلس إدارة الجمعية، كذلك الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية قبل انتهاء مدة المجلس.