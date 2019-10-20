أكد اللاعب الفرنسي السابق تيري هنري عدم معرفته بأوضاع الكرة السعودية خلال زيارته لفعالية تنوين، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي المعروف (إثراء)، والالتقاء بمحبيه، وتحدث عن معرفته بكرة القدم السعودية بالقول، أنا لا أتابع كرة القدم السعودية ولا يوجد لدي معلومات كافية، ولكن أبرز معلومة عن السعودية الهدف السعودي الشهير الذي سجل في مرمى بلجيكا في مونديال ٩٤ في أمريكا (هدف سعيد العويران)، لكن لو أتيحت لي الفرصة في ذلك سوف أنصح المسئولين في كرة القدم السعودية على استقطاب كفاءات فنية عالية مع الاهتمام بفئة الناشئين من أجل صقلهم وتنمية مهاراتهم خصوصاً أن اللاعب السعودي يستوعب ويتقبل للتطوير، والدليل على ذلك تأهل السعودية لمرات عدة إلى كأس العالم.وعن معرفته بهداف فريق الهلال المحترف الفرنسي غوميز، قال أنا لا أعرفه شخصياً لكنني أعرف أنه محترف في الدوري السعودي ولا أستطيع الحكم على مستواه كوني لم أشاهده.وعن أفضل فريق لعب معه طوال مسيرته، قال فريق أرسنال الإنجليزي وإن الأرجنتيني ليو ميسي هو الأفضل من بين لاعبي العالم في هذه الفترة.وعن أصعب حارس مرمى واجهه طوال مشواره كلاعب، قال بصراحة لا أريد التحدث عن هذا الأمر كوني إذا نزلت الملعب أضع لي هدفا وأحققه ولا أنظر لأي حارس ولا يهمني من أواجه لكي أسجل عليه، لكن يعتبر الثنائي بيتر تشك وفان دير سار من أفضل الحراس لامتلاكهما مقومات حراس المرمى وهي (الهدوء بالإضافة إلى الانسجام مع الدفاع)، حيث يشكلان ثقلا قويا.وعن وجهته المقبلة، قال هنري حالياً أعمل على تطوير وتدريب نفسي من خلال الالتحاق بالدورات ومشاهدة المباريات لرغبتي في أن أكون مدرباً في المستقبل.وعن التقنية الحديثة الأكثر جدلاً في الوسط الرياضي VAR، قال بالطبع تقنية ممتازة وتساعد على اكتشاف الأخطاء وتعتبر من أفضل التقنيات الحديثة في كرة القدم، لكن مشكلتها الوحيدة هي قتل متعة وسرعة المباراة.وعن زيارته للسعودية قال: سبق لي زيارة السعودية وهذه الزيارة الثانية، إذ كانت الأولى سريعة ولَم أمض فيها ٢٤ ساعة، بينما هذه الزيارة تعرفت فيها على أمور كثيرة وأعجبتني مدينة الدمام من خلال إبراز هوية وثقافة أهلها وأنا سعيد بتواجدي فيها، وبكل تأكيد ستكون لي مستقبلاً زيارات أخرى.وعن لعبته المفضلة بعد كرة القدم، قال أهوى وأعشق لعبة كرة السلة كثيراً.