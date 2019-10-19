أعلنت أرامكو السعودية، أن أسعار البنزين المحدّثة للربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2019 ابتداءً من أمس (السبت)، ستكون بواقع 91 : 1.50 ريال لكل لتر بدلا من 1.53 ريال، وبنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر بدلا من 2.18 ريال.( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2019م.وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو- سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر ) .وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.