أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 وحتى نهاية يوم الخميس 18 / 2 / 1441، عن ضبط (4027951) مخالفاً، منهم (3147079) مخالفاً لنظام الإقامة، و(619971) مخالفاً لنظام العمل، و(260901) مخالف لنظام أمن الحدود.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة في حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في المناطق، (69582) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2840) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4613) شخصاً.وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1635) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1612) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (23) سعودياً.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14935) وافداً مخالفاً، منهم (12924) رجلاً، و(2011) امرأة.وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (557887) مخالفاً، وإحالة (511437) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (674607) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1002302) مخالف.