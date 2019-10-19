فاز الزميل الصحفي بمكتب «عكاظ» في الطائف عبدالكريم الذيابي بجائزة أفضل قصة صحفية عن قصته المعنونة: «أسماء شهداء الطائف تزين سوق عكاظ» والمنشورة في الصحيفة بعدد يوم 18 أغسطس 2019. فيما تسلم الجائزة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أمس الأول، خلال تنظيم الهيئة حفلاً خاصاً بتكريم الشركاء والعاملين في موسم الطائف، وتوزيع جوائز الأداء الإعلامي المميز أثناء فترة الموسم.وكتب الذيابي على صفحته في «تويتر»: «فزت اليوم بأفضل كاتب قصة صحفية شكراً لمعالي أحمد الخطيب ولهيئة السياحة، وشكرا لـ«عكاظ» عروس الصحف السعودية بلا منازع، والتي منحتني القوس بقيادة الأستاذ جميل الذيابي».يذكر أن مسارات جوائز الأداء الإعلامي المميز ضمت 5 مجالات، هي: القصة الإعلامية، التي فاز بها الزميل الذيابي، والتغطية الإعلامية، والصورة الفوتوغرافية، والتغطية عبر سناب شات، والتغريد عبر منصة تويتر.