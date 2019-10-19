قدمت الفنانة التشكيلية السعودية نبيلة أبوالجدايل لوحتين فنيتين، بمناسبة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة الأسبوع الماضي، وتضمنت اللوحة الأولى رسمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس وأمامهم مجموعة من الصقور بعنوان «أنت صقر وحنا صقور»، فيما حملت اللوحة الثانية رسمة للرئيس الروسي بوتين وجاءت بعنوان «الرمز الروسي».وكشفت الفنانة التشكيلية وسفيرة العمل الإنساني في مركز الملك سلمان للإغاثة نبيلة أبوالجدايل، أن اللوحة الأولى استغرقت منها قرابة شهر لإتمامها بالشكل الذي ظهرت عليه، وأشارت إلى أن «اللوحة خامتها الحرير وعنوانها (أنت صقر وحنا صقور)، وجاء اختيار موضوع الصقور؛ باعتبار أن ثقافتها مشتركة بين المملكة وروسيا». أما بالنسبة لاختيار تصميم المجلس، أوضحت «أنه مزيج من مجلس الملك سلمان بقصره في العوجا بالدرعية وغرفة العرش بقصر الشتاء في سانت بطرسبرغ في روسيا». وحول اللوحة الثانية بعنوان (الرمز الروسي)، أشارت إلى أنها رسمتها بطابع روسي وبتصميم من المقصورة الرئاسية في مسرح بولشوي في روسيا. وأضافت «رمز الصقر الموجود في أعلى اللوحة مستوحى من بيضة الفابرجيه المصنعة عام 1912».