تجاوز فريق الشباب ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر النصر على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، استطاع الشباب خطف فوز مستحق على ضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، وجاء هدفا الشباب عن طريق سيبا (د: 26)، وكريستيان جوانكا (د: 74)، فيما جاء هدف الاتفاق عن طريق المحترف سيدريك يامبيري (د: 71).وبذلك يصل الشباب للنقطة 12 ويحتل المركز الرابع، فيما تجمد الاتفاق عند رصيده السابق 6 نقاط وفي المركز 12.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حقق النصر 3 نقاط مهمة بعد أن تجاوز مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل، وجاء هدفا النصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله (د: 18)، ويحيى الشهري (د: 90+3).وشهد اللقاء في الدقائق الأخيرة خروج حارس الرائد عزالدين بن دوخة عن طوره، واحتج كثيراً على حكم اللقاء الألماني توبياس ويتز لاكتفائه بمنح نور الدين امرابط بطاقة صفراء نظير ضربه لعزالدين بن دوخة بدون كرة.وبهذه النتيجة وصل النصر للمركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما بقي الرائد على نقاطه الخمس وفي المركز 14.إحصائيات مباراة الشباب والاتفاق:الاستحواذ: الشباب 46 % الاتفاق 54 %التسديدات: الشباب 12 الاتفاق 11بطاقات صفراء: الشباب 4 الاتفاق 2إحصائيات مباراة الرائد والنصرالاستحواذ: الرائد 53 % النصر 47 %التسديدات: الرائد 14 النصر 11بطاقات صفراء: الرائد 5 النصر 4