وصفت دوقة ساسكس ميغان ماركل حياتها تحت أضواء إعلامية كثيفة، خصوصاً كأم، «صعبة جدا».وخلال حديث لمحطة «آي تي في» التلفزيونية خلال جولة الثنائي الأخيرة إلى جنوب أفريقيا قالت ماركل: «لم يسأل كثر إذا ما كنت على ما يرام». وأضافت: «شكرا لسؤالك لأن عددا قليلا جدا من الأشخاص سألني إذا كنت بخير». وفي رد على سؤال حول طريقة تكيفها، قالت: «أي امرأة، خصوصا إذا كانت حاملا، تكون ضعيفة وسريعة التأثر، وهذا الأمر صعّب الوضع ومن ثم يصبح لديك مولود». وعند سؤالها عما إذا كان من المنصف وصف الوضع بأنه «صعب جدا»، ردت ميغان: «نعم».وفي البدء، رحبت الصحافة البريطانية بميغان، لكن التغطيات اللاحقة أصبحت معادية بشكل متزايد مع نشر الصحف الشعبية قصصا عن عائلتها الأمريكية وشائعات عن انشقاقات في القصر.