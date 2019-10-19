أصدرت محكمة فرنسية حكماً بسجن امرأة 5 سنوات، إثر احتجازها طفلتها في صندوق سيارة لمدة 23 شهراً، ما سبب إعاقات دائمة للطفلة. وتعود القصة لأكتوبر 2013، حين اكتشف مسؤول مرآب لتصليح السيارات بمدينة تيراسون الفرنسية الطفلة سيرينا داخل سرير محمول في صندوق سيارة إحدى زبائنه التي تبين أنها روزا كروز أم الطفلة التي عثر عليها تعاني من كساح، ومحاطة بالبراز، بخلاف ظهور علامات زرقاء في جسدها نتيجة نقص الأوكسجين. وصدر الحكم يوم الخميس الماضي بعد سنوات من المداولات. كما حكمت المحكمة بسحب الوصاية من الأم مع نقل الطفلة إلى أسرة مضيفة ومؤسسة متخصصة في حالتها. وقال القاضي كلود ديرانز إن سيرينا تعرضت لإعاقات دائمة بسبب «الحبس المستمر والمنظم.. في ظروف قاسية لدرجة لا تصدق» خلال أول 23 شهراً من حياتها. ورغم بلوغها سن الـ6 سنوات، إلا أن نمو عقلها يعادل طفلاً عمره 2-3 سنوات. فيما أكد خبراء أنها لن تتمكن من عيش حياة مستقلة.