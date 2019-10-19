أرجأ مجلس العموم البريطاني التصويت على «بريكست»، بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي، وأن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.

وقال جونسون «لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لـ«بريكست»، ولا حتى القانون يجبرني على ذلك»، وتابع قائلا: «سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعتبر أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديموقراطية».

وكان جونسون توصل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس الماضي، إلى الاتفاق الذي تقرر إرجاء التصويت عليه اليوم، الذي تضمن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من الشهر الجاري.

وأكد جونسون في وقت سابق أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل «بريكست» مرتين.