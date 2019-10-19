أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 «الزاهر»، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 «الجروشي مول»، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب «الزاهر» لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات كافة اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة2 «الجروشي مول».

وأكدت الأحوال المدنية حرصها على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها في الوقت ذاته لمعالجة العطل الفني الخارج عن إرادتها في أسرع وقت.