تمكنت أم النصر مامين، بطلة تحدي القراءة العربي في موريتانيا، خلال الحلقة الرابعة من برنامج تحدي القراءة العربي، من البقاء في المنافسات النصف نهائية، رافعة آمالها بالمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن تغلبت على كل من المصرية رنيم سمير حمودة، والبحرينية بشرى عبدالمجيد أسيري، والسعودي فهد شجاع الحابوط، والمصرية الشيماء علي بسيوني، الذين غادروا المسابقة، في حين تمكن 12 بطلاً وبطلة في العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات النهائية سعياً وراء تتويج أحدهم باللقب على مستوى الوطن العربي.

وكانت الحلقتان السابقتان قد شهدتا دخول 8 أبطال دائرة الخطر، وهم المصرية رنيم سمير حمودة، البحرينية بشرى عبدالمجيد أسيري، السودانية هديل أنور الزبير، الإماراتية مزنة نجيب، الموريتانية أم النصر مامين، السعودي فهد شجاع الحابوط، المصرية الشيماء علي بسيوني، العمانية سمية بنت سامي المفرجية، بينما تمكن الأبطال الثمانية الآخرون من الوصول إلى دائرة الأمان مباشرة، وذلك بعد أن تم تقسيم أبطال تحدي القراءة العربي الـ16 المتوجين باللقب في 14 بلداً عربياً إلى فريقين، يتكون كل واحد منهما من 8 أبطال يتنافسون في ما بينهم على الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات النهائية.

وشهدت الحلقة الرابعة المذاعة أمس، منافسات حامية بين الأبطال الثمانية الذين كانوا قد دخلوا في دائرة الخطر في الحلقتين الثانية والثالثة، وجرى في الحلقة إجراء تحديات بين المتسابقين تقيس لجنة التحكيم من خلالها وعلى أسس علمية دقيقة تربوياً ومعرفياً مستواهم المعرفي والثقافي وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم بطريقة جذابة وبلغة عربية سليمة.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة الدكتورة تهاني البيز أن «مشاركة الوزارة في الدورة الرابعة لمشروع تحدي القراءة قد شهد أكثر من 100 مبادرة نوعية لدعم الطلاب والطالبات، وتوجيههم وتوفير الوسائل المعينة لهم، حيث تم استهداف 1.3 مليون طالب وطالبة في 200 ألف مدرسة شاركت بالمشروع».

وأبدت الدكتورة البيز اعتزازها وفخرها بجهود من شارك من الطلاب والطالبات في مشروع تحدي القراءة العربي في جميع الدورات السابقة والدورة الحالية، بداية ممن قرأوا ولخصوا 50 كتاباً ولم يتأهلوا إلى المراحل اللاحقة من التصفيات، أو من استمروا في المنافسة وفازوا على مستوى مدارسهم أو مناطقهم التعليمية، وصولاً إلى التتويج على مستوى المملكة وتمثيلها بشكل مشرف في التصفيات النهائية.

وثمنت الدكتورة تهاني اهتمام وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ودعمه المتواصل للمشروع، ورعايته حفل تكريم الطلاب والطالبات المتأهلين على مستوى المملكة، مؤكدة أن كل المشاركين رابحون؛ لأنهم حرصوا على استغلال وقتهم بالشكل الأمثل في التسلح بالعلم والمعرفة، والتزود بالثقافة من خلال قراءتهم واطلاعهم.

وأشارت إلى أن القراءة إضافة إلى كونها هواية وشغفا لدى تلك الفئة المميزة من أبنائنا وبناتنا، إلا أنها تعتبر مساراً متكاملاً، ومنهجاً مؤثراً وموجهاً للحياة بأكملها، خصوصاً عند المواظبة عليها، موضحة أنها توسع مدارك الإنسان وتصقل شخصيته بالتجارب والخبرات، خصوصا النشء صغاراً وشباباً، كما تعزز مهارات الإبداع والابتكار والنقد الخلاق لديهم.

وأكدت البيز حرص المملكة العربية السعودية على المشاركة في تحدي القراءة العربي باعتباره مشروعاً حضارياً يستهدف غرس قيمة القراءة في عقول وقلوب الشباب والنشء، كما أن اتخاذها ممارسة يومية من شأنه أن يحدث فرقاً على كيان الإنسان ليثري حاضره ويصنع مستقبله وحضارة وطنه، مشيرة إلى أن هذا أحد أهم اهداف رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.

من جهة أخرى، يتواصل عرض برنامج تحدي القراءة العربي في حلقات مسجلة في الأسابيع القادمة، وهو يجمع ما بين برامج المسابقات وتلفزيون الواقع، إذ تقرر تحويل التصفيات النهائية من الدورة الرابعة لتحدي القراءة العربي إلى برنامج تلفزيوني بالشراكة بين الجهتين، وجرى بالفعل إذاعة 4 حلقات من البرنامج، ويتواصل عرض مجريات المنافسات على مدار 3 حلقات أخرى مسجلة تذاع أسبوعياً، وصولاً إلى الحلقة الثامنة من البرنامج التي ستبث على الهواء مباشرة من دار الأوبرا في دبي، وتتضمن تتويج بطل تحدي القراء العربي في دورته الرابعة.

يشار إلى أن برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني يهدف إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة وبناء وعي معرفي تستحق الاحتفاء بها في بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة، من خلال تنوع وعمق القراءة، رافعين راية البطولة على مستوى أوطانهم، كما يهدف إلى تحفيز الأجيال الشابة للتواصل مع لغتهم من خلال تقديم نماذج تشبههم، وتقديم اللغة العربية كلغة حية مواكبة للأجيال والعصر، إضافة إلى تقديم القراءة والمعرفة في إطار جديد ممتع ومفيد في الوقت ذاته.