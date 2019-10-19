كشف لـ«عكاظ» سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، أن عدد المواطنين السعوديين الذين تم تفويجهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين بلغ 260 مواطناً حتى الساعة.

ولفت بخاري إلى أن عدد الاتصالات التي تلقتها السفارة من 800 إلى 1200 اتصال، مشيراً إلى أنه تم تأمين المسكن والمواصلات والمرافقة الأمنية بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي؛ لضمان وتأمين سلامة وصولهم إلى الوطن.

وأبان بخاري أن السفارة تتواصل مع الأسر السعودية المقيمة في لبنان لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات لا قدر الله، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو مشاركات سعودية في المظاهرات، مشيراً إلى أن ذلك دليل على نسبة الوعي لدى المواطن واحترام أنظمة الدول.

وكانت سفارة المملكة في لبنان قد أعلنت اليوم (السبت) نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ، وذلك بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأوضحت السفارة في بيان، اليوم، أن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ قد بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، مقدمةً شكرها لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وحددت السفارة أمس (الجمعة) فندق «لانكستر بلازا» الواقع في منطقة الروشة نقطة تجمع للمواطنين، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية.

وقالت السفارة في بيان أمس: «نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تودّ سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات».

وحذرت المملكة في وقت سابق، أمس، مواطنيها من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصاً على سلامتهم، نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع.