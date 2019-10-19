أفاد علماء أمريكيون من جامعة مارشال، بأن مركب الكابسيسين، الموجود في الفلفل الحار، قد يصبح الأساس لتطوير العقاقير المضادة للسرطان.

إذ أشار العلماء إلى أن مركب الكابسيسين (هو ما يجعل الفلفل حاراً) يوقف نشاط بروتين Src المسؤول عن حياة وموت الخلية، ويقلل من الورم الخبيث لسرطان الرئة.

ووفقا لوكالة «سبوتنيك»، نقلا عن موقع «Food.news»، فإن الكابسيسين لديه عدد من الآثار الجانبية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يثير تهيج الجهاز الهضمي وتشنجات المعدة، لذا يبحث المتخصصون في الوقت الحالي عن نظير للمركب من الفلفل الحار.