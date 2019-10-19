رأس مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري، اجتماعاً بفريق العمل المشارك في مشروع «كيف نكون قدوة في نسخته الرابعة»، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وذلك بمقر الفرع بمكة.

ويشارك فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم مبادرات نوعية تحقق التطلعات المنشودة لمشروع ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مع بداية هذا العام ضمن مشاريع ملتقى مكة الثقافي.

وأوضح الشيخ العمري أن مشاركة فرع الهيئة ستكون من خلال مراكزها التوجيهية والميدانية المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة، موكداً ضرورة تقديم البرامج والفعاليات العصرية المواكبة لرؤية إمارة منطقة مكة المكرمة.