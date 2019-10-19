وصلت بعثة المنتخبات السعودية النسائية المشاركة في دورة رياضة المرأة السادسة بالكويت لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنطلق غداً (الأحد) وتستمر لمدة 10 أيام.

وتشارك بعثة الأخضر بـ7 منتخبات في البطولة وهي: كرة القدم (صالات)، كرة الطاولة، المبارزة، التايكوندو، ألعاب القوى وألعاب القوى لذوي الإعاقة، البولينغ، كرة السلة.

وقالت رئيسة البعثة الأميرة نوف بنت خالد «أشعر بالفخر بترؤس أول بعثة للمنتخبات السعودية النسائية للمشاركة في الدورة السادسة لدول مجلس التعاون الخليجي بوجود منتخبات سعودية كلها إصرار وعزيمة لإثبات أنها على قدر الثقة، متمنية التوفيق للجميع».