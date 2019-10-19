أعلنت سفارة المملكة في لبنان اليوم (السبت) نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ، وذلك بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأوضحت السفارة في بيان، اليوم (السبت)، أن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ قد بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، مقدمةً شكرها لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وحددت السفارة (فندق لانكستر بلازا) الواقع في منطقة الروشة نقطة تجمع للمواطنين، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية.

وطلبت السفارة من جميع مواطنيها المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات. وقالت السفارة في بيان أمس (الجمعة): «نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تودّ سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات».

وحذرت المملكة في وقت سابق، أمس، مواطنيها من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصاً على سلامتهم، نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع.