كرم المشرف العام على مستشفى الملك فهد، ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش، 28 طبيباً وطبيبة من الحاصلين على البورد السعودي في مستشفى الملك فهد.ورحب الدكتور بخش بأطباء الزمالة الجدد وانضمامهم لمستشفى الملك فهد، مشيراً إلى دورهم المهم في القطاع الصحي، موضحاً أنهم إضافة كبيرة لتقديم خدمات صحية متميزة بكفاءة وقدرة عالية لترقى لطموحات رؤية المملكة 2030.من جانبها، قالت مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى الدكتورة خلود موسى، إن إدارة المستشفى وفرت جميع سبل التحصيل العلمي والعملي للخريجين من أطباء الزمالة، الذين نالوا التدريب في الأقسام المختلفة، مبينة أن لدى المستشفى 30 برنامجاً ما بين رئيسي ومشترك وتخصص دقيق في شهادة الاختصاص السعودية، معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.