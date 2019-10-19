دشن مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد بن عمر الشهري، اللقاء الأول لبرنامج «دعم»، ضمن مبادرة المكتب «نلتزم بما يجب»، وذلك في قاعة التدريب بمدرسة ذات الصواري الابتدائية، بحضور رئيس وحدة الإشراف التربوي بالمكتب مبروك السفري، ورئيس القيادة المدرسية سعد القرني، وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين بوسط جدة.ورحب الشهري بالحضور، آملاً أن يستفيدوا من البرنامج وما يصحبه من ورش عمل وأن ينعكس عليهم بالنفع والفائدة لتطبيقه في الميدان، فيما قدم المستشار القانوني بتعليم جدة عبدالله فلاتة ورقة عمل عن «لائحة الإجازات والتقارير الطبية» للموظفين والمعلمين والإداريين وكيفية احتسابها. وتوالت أوراق العمل من مدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد الشهري حول «لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة»، ورئيس قسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة تعليم جدة عبدالخالق الغامدي عن برنامج «قضايا المعلمين»، وغيرها من أوراق العمل.