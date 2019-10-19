دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، تحت شعار «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن»، التي نظمتها إدارة الصحة العامة؛ ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية. وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات لمدة يومين، احتوى على مشاركة لركن قصة شفاء، وهو ركن مُخصص للعديد من المعافات من مرض سرطان الثدي، بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن في التغلب عليه، إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصصاً عن مراحل العلاج حتى الشفاء.